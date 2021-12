Florcita Polo se presentó nuevamente en el programa ‘América Hoy’ para aclarar sobre su relación sentimental con Néstor Villanueva, esto luego de asegurar que están pasando una fuerte crisis matrimonial. Sin embargo, la hija de Susy Díaz no esperó que Janet Barboza le diría que no es lo que demuestra.

Todo inició cuando la psicóloga del programa que conduce Ethel Pozo y Janet Barboza le dio consejos a Florcita para que priorice su felicidad por el bienestar de sus pequeños hijos.

“Yo no te percibo feliz, tu felicidad, tu tranquilidad, tu amor propio no es negociable. Si tú eres feliz, tus hijos también van a ser feliz. Tenlo en cuenta, analízalo y toma las mejores decisiones, dejando de lado la presión social”, señaló dejando sorprendida a la hija de Susy Díaz.

Al respecto, la popular ‘rulitos’ compartió el mensaje de Lizbeth Cueva y aseguró que, pese a que se muestra empoderada en redes sociales, ella estaría siendo infeliz.

“Nosotros no vemos a una mujer feliz, radiante porque estás regia, divina, se te ve empoderada, pero hay un brilito en los ojos que como mujeres no te vemos feliz como nos gustaría”, remarcó Janet Barboza.

FLORCITA POLO CONFIESA QUE SE SIENTE MAL

Luego que Janet Barboza encarara a Florcita Polo, ella respondió que no iba a acudir al programa de ‘América hoy’ esta mañana porque no está en su mejor momento, sin embargo, señaló que fue para dejar por zanjado el tema con Néstor Villanueva.

“Yo no iba a venir hoy día porque no me siento muy bien, se lo dije a la gente de producción. Quiero dejar el tema ahí, quiero seguir adelante con mi trabajo, tengo muchos proyectos, soy joven, tengo que salir adelante. Dios y mi papito dirá si mi relación con Néstor va a seguir adelante o no. Vamos a tratar de solucionar las cosas”, precisó.

Finalmente, a raíz de las especulaciones, Flor negó que su madre Susy Díaz sea quien le pague los gastos de su hogar y no Néstor Villanueva por el ser padre de sus hijos.

“No, no, lo pagamos a medias con mi esposo. En realidad los dos compartimos los gastos, vamos ahí. Él está trabajando, tiene eventos, se va de viaje, en la pandemia él estuvo trabajando muchísimo para sacar adelante a la familia”, manifestó.