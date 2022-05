FUERTE. Al escuchar las fuertes críticas de Celia Rodríguez, madre de Melissa Paredes, la conductora de ‘América Hoy’, Janet Barboza, no se aguantó las ganas de increparle y preguntarle la razón de su furia contra ella. La respuesta de la doña dejó en schock a la ‘rulitos’.

“ Doña Celia, me va a disculpar, ¿usted tiene algo personal en contra de mí?, ¿alguna de las cosas que he dicho siente que no son apropiadas? ”, le preguntó la presentadora.

Sin embargo, la exsuegra de Rodrigo Cuba no se amilanó y le respondió con todo. Le admitió que sí tiene problemas con ella por “cambiar la versión” y echar la culpa a su hija Melissa Paredes por el fin de su matrimonio.

“ Sí, tengo algo contra ti, porque eres igualita a la otra persona que tanto criticas, das a entender a la gente otra cosa que no es , eso está muy mal, eso no debería tener la televisión, cambias las versiones para decir otras cosas”, arremetió.

Entrevista a la mamá de Melissa Paredes 7

LA RESPUESTA DE JANET BARBOZA

La conductora Janet Barboza le volvió a responder a Celia Rodríguez al asegurar que Melissa Paredes es la culpable de la reputación que tiene ahora tras su amorío con Anthony Aranda.

“ No será que Melissa no es clara cuando habla y por eso la opinión pública tiene el concepto de ella en este momento, no será que se lo ha ganado Melissa, no es mi culpa ”, puntualizó.