DEFIENDE A SU AMIGA. Luego que los stylist Nicole Akari y Pepe Torrejón cuestionaran el vestido de novia de Ethel Pozo, la conductora Janet Barboza ‘sacó las garras’ y aseguró EN VIVO que sus comentarios irían porque no fueron invitados al matrimonio.

“Es un vestido que se ve mucho en redes sociales y es un modelo que ya está visto y que pudo haber sido mucho mejor a nivel estético . Fue una combinación de texturas que no favorecían a Ethel”, dijo Pepe Torrejón.

Sin embargo, Janet Barboza resaltó que Yirko Sivirich, reconocido especialista en moda y que ha estado en pasarelas de Londres e Italia, ha opinado todo lo contrario y señalado que el vestido estuvo fabuloso.

“ Debe ser porque Yirko estuvo invitado a la boda . Yo vestí a Pamela, me contrató Pamela, no fue canje, es la primera vez que trabajo con ella. Me llamó y acepté, es un trabajo”, arremetió Nicole Akari.

Nicole Akari dice que asesoró a Pamela Franco

JANET BARBOZA DA CON PALO A NICOLE AKARI

Por su parte, Janet Barboza calificó como “poco profesional” a Nicole Akari, puesto que ella ha vestido a la pareja de Christian Domínguez y aparece en televisión dándole halagos. Incluso deslizó la idea que sus críticas son porque no fueron invitados al matrimonio.

“ ¿Eso significa que están hablando así porque no los invitaron…? Y tú hablaste bien de Pamela porque tú las vestiste. Es un poco profesional porque no puede ser juez y parte, dijiste que estaba maravillosa, lo he leído en todos los medios”, acotó.