Janet Barboza ‘encara’ a Magaly Medina por decir que ‘copian su contenido’: “No disfraces las cosas”

NO SE SUELTAN. En la más reciente edición de ‘América hoy’, Janet Barboza le mandó unas tremenda s indirectas a Magaly Medina, luego de que ella acusara al magazine de ‘copiar su contenido’.

La noche del miércoles , Magaly Medina dedicó varios minutos de su programa para arremeter contra ‘América Hoy’ , acusándolos de copiarse la pauta de Magaly Tv La Firme casi todos los días y hacer rating gracias a su contenido.

Al respecto, Janet Barboza lanzó indirectas a Magaly Medina señalando que ella hace lo mismo y dedica tiempo a hablar del magazine en su programa.

“Me están contando que todos los días nos dedican editoriales y estás haciendo programa con nuestro contenido, no te vayas por las ramas, no disfraces las cosas porque tú sabes que me sobran las ganas de responderte (...) De forma caleta, 20 minutos hablando de ‘América hoy’, ahorita te doy...”, comentó Janet Barboza.

mensaje de Janet a Magaly

MAGALY PIDE LE DEN CRÉDITOS

Magaly lamentó que este miércoles América Hoy haya tocado el tema de Tula Rodríguez y su batalla legal con los hijos de Javier Carmona, sin mencionar su programa.

“Acá lo tocamos, las personas vinieron acá a hablar conmigo, y ellos ni siquiera dicen Magaly ayer sacó una entrevista, ellos lo sacan de los rebotes de los periódicos, pero esa es mi chamba, agradézcanlo, por qué se roban un trabajo que no es suyo ”, agregó molesta.

MÁS INFORMACIÓN