POLÉMICO. La conductora Janet Barboza tuvo un incómodo momento al reencontrarse en vivo con el médico cirujano Steve Díaz durante el programa ‘América Hoy’. Esto luego que el especialista hablara en otro programa de televisión de la popular ‘rulitos’ y su cantidad de cirugías en el rostro.

El careo inició cuando el cirujano se presentó en el magazine matutino para hablar de los ‘retoquitos’ de otros famosos y Janet Barboza aprovechó en reclamarle frente a frente el por qué tiene que hablar de ella.

“Lo que pasa que la señora Janet Barboza dice que es completamente natural, pues yo digo que no creo que sea natural y está bien porque ha quedado linda y preciosa con todos los retoques que se ha hecho”, dijo en modo de defensa Steve Díaz.

Sin embargo, Janet Barboza recalcó que nunca había dicho que es natural, pues es consciente que sí tiene cirugías.

“Usted como profesional y como doctor que es, ¿no le parece que eso es una ligereza? Cómo va a decir que yo me hice más de 30 cirugías...”, arremetió Janet, pero el médico agregó que se refería a 30 cirugías junto a Edson Dávila ‘Giselo’.

“A mí me dijeron, en la entrevista que me hicieron, me dijeron que había dicho Janet que es completamente natural y yo digo “ya pues””, arremetió el médico. El enfrentamiento no acabó ahí y la conductora volvió a reaccionar.

“Yo nunca dije que soy natural, nunca lo dije, pero en todo caso doctor Steve... ¿sabe qué es lo importante de todo al final? Que nadie lo vio, solo dos gatos”, dijo en clara referencia al programa de la competencia donde se presentó el médico cirujano.

JANET CALIFICA COMO FAMILIA DISFUNCIONAL A ‘AMÉRICA HOY’

Ante la insistencia de Mariella Zanetti de colocar imágenes del antes y después de Janet Barboza, la polémica conductora no dudó en responder y calificar al programa ‘América Hoy’ como una familia disfuncional.

“Ustedes creen que con esta familia disfuncional no van a poner nuestras fotos, la han puesto 10 mil veces y está bien, no tengo problemas, no es algo que me moleste. Solo creí que el doctor Steve como nació en las canteras de ‘América Hoy’ iba a tener un poco más de fidelidad, pero todos los hombres son iguales”, manifestó.

