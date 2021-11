En la última edición de ‘América Hoy’, Janet Barboza aprovechó el momento para enviar un potente mensaje a Melissa Paredes luego que la modelo la dejara de seguir en Instagram y rompiera, de esa forma, su amistad con ella. Esto tras las polémicas preguntas que le hizo por su ampay con Anthony Aranda.

“Quiero saber eso porque ayer me enteré por los medios que no me sigue en Instagram”, inició diciendo Janet a su compañera Ethel Pozo, quien confesó haber conversado con Melissa en las últimas horas.

Mariella Zanetti, quien estaba como conductora invitada en el programa matutino, ironizó con la pregunta y le dijo a la popular ‘rulitos’. “Después de la gran cantidad de preguntas y la arrastrada que le metiste preguntas”, señaló entre broma.

Por su parte, Ethel Pozo tampoco se quedó callada y recalcó que nunca hay que hacer leña del árbol caído sobre todo cuando se trata de una amistad.

“Cada quien tiene que ser responsable de sus actos, yo no tengo por qué dorarle la píldora a nadie, ni tengo por qué criticar a otras personas y aquí cuando pase algo hacerme de la vista gorda, eso no es lo correcto”, recalcó Barboza.

Mariella volvió a opinar del tema y le precisó que debe respetar si Melissa ha decidido romper un vínculo de amistad con ella.

“Tú tienes que ser objetiva, y si dejas de lado la amistad por ser objetiva, eso es válido también. También es válido que ella decida no tener una amistad contigo”, señaló.

JANET JURA QUE APRECIA A MELISSA PAREDES

“Lo que quería decir es que hay un cariño y hay una estima especial hacia mi excompañera Melissa Paredes. Nos hemos conocido poco tiempo, no hay un gran amor, no hay una gran amistad pero hay cariño y respeto. Yo hice mi chamba, mi parte y bueno si es que ella se ha sentido dolida, lo lamento mucho. Cada uno tiene que ser independiente, real y fiel a sus convicciones”, finalizó Janet Barboza como mensaje de cariño a Melissa Paredes.