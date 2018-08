Janet Barboza espera resultados de análisis de sangre que confirmarían si será madre por segunda vez

Janet Barboza (44) podría convertirse en madre por segunda vez y aunque esta grata noticia la agarra de sorpresa se siente feliz y nerviosa a la vez.



Janet, ¿estás en la ‘dulce espera’?, pues colgaste un video en tu cuenta de Instagram donde se ve que te hiciste un test de embarazo.

La verdad, tampoco lo esperaba, todo ha sido una sorpresa. Me fui a Chile (a animar las Fiestas Patrias) ya un poquito extraña, preguntándome qué estaba pasando, porque soy bastante irregular y dije que al volver me haría los exámenes necesarios para despistar, porque no me lo esperaba. El lunes compré la prueba (el test) y salió positivo, he sacado cita con mi doctora para que me hagan otros análisis, porque con estas cosas caseras soy un poquito desconfiada.



Pero es una linda noticia, tener un hijo es maravilloso...

Sí, los hijos son una bendición, nuestro motor. Cuando tuve a Antonella, es decir antes de saber que estaba embarazada, me hice tres de estas pruebas y salieron negativas, pero ya mi hija venía en camino, por eso te digo que soy algo desconfiada. Así que Miguel (Bayona, de 34 años) y yo lo estamos tomando con calma.



Hoy (ayer) la ginecóloga te va a confirmar.

Sí, así que a esperar un poquito para estar recontra seguros, qué angustia.



Por la tarde nos comunicamos con Janet luego de su cita.

“Acabo de salir de la consulta y me hicieron los análisis, los resultados están para mañana (hoy), así sabré con certeza si voy comprando pañales”, manifestó.