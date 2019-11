Janet Barboza estalla contra Mónica Cabrejos: "Crees que porque has estudiado tienes las grandes ideas"

¡FUEGOOOOOOOOOOOOOO! Janet Barboza y Mónica Cabrejos se volvieron a enfrentar en el set de 'Válgame', esta vez en medio del debate sobre la postulación de los personajes de la farándula a las elecciones congresales de 2020.

En un primer momento, Mónica Cabrejos consideró que personas sin la preparación adecuada y sin experiencia en gobernabilidad no deberían aspirar a ocupar un lugar en el Congreso de la República.

Janet Barboza se mostró en desacuerdo con su opinión y consideró que lo importante son las ganas de hacer algo por el país y que podían apoyarse en la experiencia de sus asesores. "¿Por qué los desmereces? ¿porque es gente de la farándula? Tú también eres de la farándula", dijo la 'Rulitos'.



"A ver, a mi me han contratado aquí para dar mi opinión y mi opinión es esa. Si quieres la respetas y si no haces lo que haces siempre", dijo 'La Cabrejos' generando que Janet le replice. "Cállenla por favor, no la soporto", exigió la exvedette.

Mónica arremetió contra la 'Rulitos' luego de que le dijera que siente que desmerece su opinión. "Como no tienes muchas ideas para defender tu postura, interpretas lo que yo digo", dijo la locutora.



"A perdón señora súper educada. Porque has estudiado no sé dónde ahora crees que tienes grandes ideas. Yo soy empresaria, soy una mujer emprendedora que si bien es cierto no he ido a la universidad, pero me he preparado de formas alternativas. ¿Por qué desmereces a la gente que según tú no fue más allá?", dijo Janet Barboza.



"A mí me han contratado para una sola cosa que es para opinar y si mi opinión no se respeta en este panel entonces lamentablemente me voy a tener que ir a un costado", replicó Mónica Cabrejos mientas Janet la interrumpió. "Señora Charo Vicentelo, la calla usted o la callo yo. Decida porque no me deja hablar", dijo la conductora.