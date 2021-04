Janet Barboza aseguró que ha observado a Ethel Pozo ‘muy feliz y con los ojitos brillantes’, pero desconoce si ya encontró el amor, luego de sea relacionada sentimentalmente Julian Alexander. Además, nos cuenta que está contenta porque su mamá superó al coronavirus y está a la espera de que sea vacunada en Madrid.

Janet, hace unos días Ethel fue relacionada con el hermano de Michelle Alexander, Julian, quien trabaja en la producción de la novela ‘Dos Hermanas’, ¿sabes si hay algo entre ellos?

Ethel está guardando muy bien el secreto si es verdad. Cuando leí los rumores le pregunté a Ethel y no me dio mayores detalles, a nadie del equipo, pero me parece que Melissa Paredes sabe algo si es verdad.

¿Tú cómo has notado a Ethel?

Te puedo decir que está muy feliz, con los ojitos brillantes y por supuesto seguiré investigando porque con la curiosidad no me quedo.

Hablando de otro tema, hace poco contaste que tu mamá se contagió de Covid , ¿cómo sigue ella?

Bien, a Dios gracias se recuperó, es una guerrera, imagínate…estamos felices, hay mucha tranquilidad. Las persona que se infectaron se recuperaron satisfactoriamente y agradeciendo a Dios por eso.

¿Tu mamá ya fue vacunada contra el coronavirus?

Todavía, aún no llegan a la edad de ella. (La vacunación) es un proceso por edades al igual que aquí, espero que pronto le toque, ojalá.

¿Cómo te está yendo en la conducción de ‘América Hoy’?

Muy bien, estamos muy agradecidos con el público, trabajamos para divertir, entretener e informar. Somos un gran equipo









