Haces unos días, Janet Barboza en una conversación con TROME afirmó que su pareja Miguel Bayona está al día en la manutención de sus hijos con la señora Rosario Mossone. Sin embargo, en la edición de este lunes en el programa “Magaly TV La Firme”. Rosario salió al frente y dejó en claro que eso es mentira.

“No tengo ningún pago hacia mi, desde que yo firmé la conciliación con él. El único pago que figura es lo que él me debe de una deuda que tenía él conmigo”, afirmó indignado a dicho programa.

“Simplemente quiero que él cumpla con lo que hemos acordado porque yo no puedo sola pagando todo y necesito que cumpla con los bebes. Nada más”, comentó a “Magaly TV”-

No obstante, la ex de Miguel Bayona comentó que todo el 2020 no ha pagado la pensión de sus hijos. “Estoy consiguiendo “Charo”, no me dijiste que me ibas a esperar hasta fin de mes. Dame unos días por favor, la plata no cae del cielo. Es primera vez que tengo dificultad para conseguir, la gente en pandemia no compra nada”, le escribió por WhatsApp.

En conversaciones por WhatsApp, Rosario Mossone le reclama que debe pagar el colegio y Miguel Bayona reconoce que adeuda el colegio.