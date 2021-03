Janet Barboza habló por primera vez de la terrible experiencia que vivió luego de sufrir parálisis facial y quedar con la mitad del rostro congelado por ocho meses. La ‘rulitos’ recordó los dífíciles momentos que vivió al ver su cara deformada.

“El cuerpo avisa cuando nos va pasar algo pero en mi caso yo no recuerdo haber tenido ni dolor de cabeza ni dolor de oído”, contó la conductora de América Hoy sobre las recomendaciones del médico que acudió al programa.

Según su testimonio, se despertó, fue a lavarse los dientes y la cara y al verse al espejo, se encontró con la mitad de su rostro completamente congelado y caído. “Creí que estaba soñando y comencé a echarme mucha agua en la cara para despertar porque creí que era una pesadilla... Me vuelvo a mirar y mi rostro seguía así”, dijo.

Janet Barboza admitió que pesó que le había ‘dado el aire’ y que prefirió acostarse a descansar unos minutos más a ver si se le pasaba. “No se me pasó en todo el día y al día siguiente entro en depresión porque no podía cerrar el ojo derecho, la saliva se me caía por la boca, estaba con el rostro completamente deformado”, confesó.

NO FUE AL MÉDICO

La rulitos contó que llamó a su madre y esta le dijo que acudiera al médico, sin embargo, dejó pasar unos días para consultar con el especialista, lo que no es recomendable en estos casos de parálisis facial pues las secuelas son más difíciles de combatir.

“A partir de ahí estuve ocho meses con el rostro, el lado derecho, completamente congelado. Tuvo que ir un terapeuta a mi casa para ponerme microcorrientes en el rostro y hacer ejercicios”, confesó.

Asimismo, dijo que fue un momento muy duro en su vida puesto que trabaja con su imagen y esta se había visto perjudicada por su situación.

