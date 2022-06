Janet Barboza tomó unos minutos de su programa, América Hoy, para referirse a su relación con Miguel Bayona, que hace varios meses radica en Estados Unidos con su hija. La ‘rulitos’ reveló que no atraviesa por un buen momento en el amor y explicó sus razones.

“No se puede tapar el sol con un dedo. Llevar una relación a distancia es complicado, si teniendo a alguien al lado es difícil, imagínate tenerlo a la distancia”, dijo la conductora. “Yo no puedo pararme acá y decir que todo está bien, es maravilloso, porque no es verdad. Si aquí teníamos buenos y malos días, imagínense de lejos”, agregó.

Sin embargo, Janet Barboza aseguró que el amor entre ambos nos se ha terminado. “Hay un cariño que va quedar siempre. Miguel Bayona es un hombre realmente increíble. Hemos tenido momentos difíciles, en pandemia casi terminamos, empaqué sus cosas y le dije gracias, pero luego como todos, fuimos rompiendo barreras y tratando de continuar ”, acotó la rulitos.

En ese sentido, aseguró que ayer tuvo una conversación con el empreario, donde se dijeron lo mucho que se querían pero también reconocieron que la distancia es un gran obstáculo. “Hemos quedado en que vamos a seguir intentándolo dia a día a ver que pasa. No me pongo una venda en los ojos porque los dos somos jóvenes, además nunca me he visto casada” , dijo Janet Barboza.

JANET REVELA POR QUÉ MIGUEL BAYONA SE FUE DEL PAÍS

Janet barboza explicó que siempre tuvo claro que la prioridad de Miguel Bayona eran sus hijos y que el empresario pasó por malos momentos económicos, por lo que tuvo que viajar a Estados Unidos para buscar nuevas oportunidades y así solventar a sus pequeños que se encuentran en Lima.

“Acá sus negocios familiares no le empezaron a ir bien, la gente dejó de pagar sus lotes y tenían que moverse. Se fue a Miami con su hija mayor, que ahora estudia allá, para priorizar a los dos pequeños que tiene acá en nuestro país”, indicó la rulitos.

