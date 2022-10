Las cámaras de Trome abordaron a Janet Barboza en su salida del programa ‘América Hoy’ para consultarle su opinión por la explosiva respuesta de Magaly Medina a Gisela Valcárcel. La popular ‘rulitos’ arremetió contra la ‘urraca’ y la insultó.

“Ah, la mezquina, lo más probable es que ella haya estado bien sazonadita como siempre. Ya sabemos que ella sabe hacer su programa, le mete su ayudín, su licorcito para sazonarse para el resfrío ... Yo tomo las cosas como de quien viene y si una persona tan tóxica, tan mezquina, tan bagre salga a decir lo que tenga que decir, la verdad es que yo me río de sus comentarios y como me ven nada opaca mi felicidad. No veo nada que intoxique, no veo nada que tengo que jalar la palanca y que se vaya por el baño” , dijo.

De esta manera, Janet minimizó a Magaly al asegurar que sus declaraciones no tienen sentido, pues ni Gisela ni ninguno de sus programa fomenta la infidelidad en las personas.

“Nunca he evolucionado en nada, al contrario, se ha quedado en la época de la carreta. Se atreve a decir cosas que fomenta la infidelidad, arcaica y prejuiciosa , cómo vas a decir eso, eso es una decisión personal. Cuando tu pingüino llamaba a la giuliana ¿quién lo motivaba? jajaja”, agregó.

TROME - Janet Barboza habla de Magaly Medina (Video: Carla Chevez)

JANET OPINA SOBRE MELISSA PAREDES

En otro momento, Janet Barboza dejó en claro que todas las personas necesitan trabajar, pese a sus errores. En ese sentido, expresó su felicidad por Melissa Paredes, quien volvió a la televisión tras su ampay.

“ La gente tiene el derecho a trabajar, necesitan trabajar. Yo celebro que trabajen , como le dije a Melissa, yo no avalo algo que no estoy de acuerdo, yo voy a ser consecuente, no se dio en la forma correcta. Cada quien es dueño de sus actos, pero el trabajo no se le puede negar a nadie”, acotó.