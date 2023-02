¡INDIGNADA! Roberto ‘Chorri’ Palacios trató de justificar su tercer ampay de infidelidad y afirmó que buscará que la mujer del video se rectifique, estas declaraciones molestaron a Janet Barboza, quien le cuestionó por no hacer un mea culpa.

“Esto me hace recordar a la típica del tramposazo que dice niégalo hasta la muerte, hasta las últimas, luego de ver las imágenes él qué pide...de verdad que caradura”, expresó la popular rulitos en América Hoy.

La conductora de TV criticó que el exfutbolista no pida disculpas a su esposa, ya que el ampay fue días antes de su boda “E l Chorri vino a coronarse como el más fresco, como el más tramposo, caradura, da rabia”, remarcó.

¿Qué dijo Ethel Pozo sobre las declaraciones del ‘Chorri’ Palacios?

Del mismo modo, Ethel Pozo cuestionó a Roberto Palacios por no reconocer su error. “No hay peor ciego que no quiere ver (...) El problema lo tienes tú”, agregó.

“Ser honesto aunque sea una vez en la vida. Hay terapias, ayer el ‘Cuto’ que dijo que nadie fue un santo, pero cambió”, manifestó.

