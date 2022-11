¡NO SOPORTÓ! Janet Barboza cortó el bloque de criticas a los vestidos que lucieron las figuras de la farándula en la boda de Valeria Piazza. La conductora de América Hoy recibió un 02 de Nicole Akari y rápidamente pidió no seguir con la secuencia.

“(Ethel: ¿Por qué 02?) La verdad es un favor porque la tela se veía barata, tu me dijiste que era caro, yo que tu ya hubiera reclamado el dinero”, expresó la critica de moda.

Ante ello, Janet Barboza intentó explicar que el Perú se encuentra atravesando por un problema económico, pero Nicole Akari le increpó que ella trabaja en la TV. “Tienes un sueldo (...) Ayer dijiste que era carísimo, se está contradiendo”, agregó.

La escuelita de la moda: Ethel y Janet

La ‘rulitos’ no quiso ver las sugerencia que Nicole Akari tenía para ella, esto luego que la calificada con 02 por su look.

“Se acabó la secuencia, ya se acabó (...) No me gusta (Ethel: ¿Las sugerencias?) Ya no, vamos a una pausa. Nicole gracias por venir, ya sabes lo qué te pasa por meterte con la conductora equivocada”, expresó.

