¡LO NINGUNEA! Janet Barboza no se guardó nada y arremetió contra Miguel Trauco, luego que maltrató y amenazó al reportero de América Hoy. La popular ‘rulitos’ afirmó que el futbolista se alucinaba Gerard Piqué.

“¿En qué país vive Miguel Trauco? ¿Creía que era Piqué y la novia era Clara Chía? Con las justas lo conocemos a Trauco aquí y en el Callao, tampoco es para que venga amenazar a un periodista”, comenzó diciendo.

Según América Hoy, la razón de la molestia de Miguel Trauco fue porque intentaron captarlo junto a su pareja, ya que cuando la prensa se le acerca, el entorno del seleccionado opta por taparle la cara.

Por su parte, Brunella Horna se quedó en shock al ver las imágenes e indicó que ni Messi ni Ronaldo han hecho eso con los medios. “Me da tanta risa ver esas imágenes, parecen dos alucinados, ni Messi hace eso, ni Ronaldo. Si estás con una persona pública, tienes que aceptar todo lo que lleva”, agregó.

Miguel Trauco protagonizó un infame momento tras amenazar a un reportero de 'América Hoy' momentos antes de ingresar al Estadio Nacional para presenciar el concierto de Daddy Yankee. Pero ¿Cuál habría sido la razón por la que se molestó el jugador de la Selección Peruana? (Fuente: América TV)

¿Qué pasó con el reportero de América Hoy y Miguel Trauco?

Miguel Trauco perdió la paciencia con un equipo de América Hoy durante el concierto de Daddy Yankee. En las imágenes del programa de Ethel Pozo, se puede ver a Oswaldo Arteaga intentando hablar con el seleccionado nacional y termina siendo empujado e incluso amenazado.

“Cuando lo vimos entrar lo identificamos y lo abordamos, en buena onda, como siempre. La reacción de Trauco fue lamentable, fue bastante arisco con nosotros, nos puso el brazo, el tipo que estaba a lado de él, dijo ser de producción (...) él es el que me amenazó, me miró y me dijo: ¿De qué medio eres? mañana no estas””, relató.

