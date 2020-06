Los ataques entre Magaly Medina y Janet Barboza no cesan. Después que la ‘Urraca’ le dedicara un segmento a Gisela Valcárcel en su programa, la ‘Rulitos’ salió a defender a la figura de América Televisión indicando que la estrella de ATV siempre soñó ser como la rubia.

“Gisela Valcárcel es TODO lo que Magaly Medina soñó en ser. Sacó su revista como Gisela, pero quebró. Sacó centros de belleza como Gisela y yo, quebró también. Se compró depa en Miami, como Gisela. Quiso tener programa los sábados y no funcionó. Magaly es una fan frustrada de Gise”, escribió Janet Barboza en su cuenta de Twitter.

Ante los cuestionamientos de algunos usuarios en la red de microblogging, la ‘Rulitos’ recordó que había trabajado con Gisela Valcárcel durante tres meses en ‘El Gran Show’, considerándola una mujer “educada y profesional”.

“Magaly (Medina) en cambio es chabacana”, concluyó Janet Barboza.

Janet Barboza comparó a Magaly Medina y Gisela Valcárcel. (Twitter)

JANET BARBOZA LLAMA ACOMPLEJADA A MAGALY MEDINA

Magaly Medina grabó un Tik Tok donde afirma sentirse más buena que el pan, sin embargo, Janet Barboza indicó que periodista parece una torreja.

La conductora de “Magaly TV La Firme” grabó un simpático Tik Tok donde habla de sus atributos. “Soy alucinada, diagnosticada desde hace algunos meses. Al parecer me creo que estoy más buena que el pan. Todo el mundo me dice que no, pero yo no me la creo. Hace unos días me llamaron unas amigas para decir: ‘no es para tanto’, pero no, envidiosas”, dice Magaly Medina en Tik Tok.

Janet Barboza utilizó su cuenta de Twitter para opinar sobre el Tik Tok de Magaly Medina y dijo que más que pan parece una torreja.

Además, indicó que la periodista es una acomplejada. “Las personas acomplejadas como ella, que se sienten superiores en su imaginación siendo despectiva con los demás, por su peso, origen o simplemente por su nivel económico, no tienen mi respeto. ¿Acaso olvidaron cómo se burló de Yahaira por comprar muebles en Villa el Salvador?”, indicó Janet Barboza.

Janet Barboza fue duramente criticada en redes sociales por burlarse de Magaly Medina. Usuarios en redes sociales le dijeron que sea más respetuosa y que esa no es la manera de ganar titulares. No obstante, la ‘Rulitos’ continuó con sus críticas a la conductora.

