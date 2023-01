Janet Barboza regresa a la pantalla chica este lunes 30 de enero con el estreno del programa “América Hoy”, donde la popular ‘Rulitos’ comparte conducción con Ethel Pozo, Brunella Horna, ‘Giselo’ y Christian Domínguez.

A puertas de su regreso televisivo, Barboza se refirió a su competencia y señaló que ella desea que a todos los programas matutinos les vaya bien.

“La verdad, no hablo de excompañeros (por Melissa Paredes del programa ‘Préndete’) por un tema ético, que nos vaya bien a todos y que todos estemos felices” , comentó en declaraciones para GV Producciones.

Por otro lado, Janet indicó que está emocionada de regresar porque desea opinar sobre los distintos temas del espectáculo, como el caso de infidelidad de Roberto ‘Chorri’ Palacios.

“Estamos con la adrenalina a mil, con muchísimas ganas, hay muchas notas de coyuntura ahora y es necesario que nos pronunciemos, no siempre estamos de acuerdo con lo que se dicen en otros medios… Por ejemplo, la esposa del ‘Chorri’ me da mucha pena, si te la hace una vez, no es tu culpa, pero si te la hace dos o tres, ya lo es, ella debe reaccionar, ¿cómo te casas con un tipo que te ha denigrado de esa forma?”, dijo de manera tajante.

Los conductores del magazine de espectáculos 'América Hoy' anunciaron que este lunes 30 iniciará una nueva temporada del programa. Brunella Horna, Janet Barboza, Ethel Pozo, Christian Domínguez y Edson Dávila se mostraron entusiasmados al volver a las pantallas chica. (Fuente: América TV)

¿“AMÉRICA HOY” TENDRÁ NUEVA CONDUCTORA?

Sobre el ingreso de otro participante al programa “América Hoy”, Janet fue sincera y señaló que no desea más compañeros.

“Yo espero que ya no, ya somos suficientes, ya somos bastantes, estoy feliz con Ethel y Brunella, ya estoy esperando ser tía, ya quiero que la cigüeña llegue al programa”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO

Susan León deja en shock a ‘Peluchín’ por revelación sobre su madre fallecida. Video: Willax

TE PUEDE INTERESAR