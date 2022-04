Ante la mirada desconcertada de Florcita Polo, Janet Barboza cuestionó lo que decía la hija de Susy Díaz durante su presentación en el programa ‘América Hoy’. La conductora le dejó en claro que si la prensa la busca para que hable de su aún esposo Néstor Villanueva es por ser parte de la farándula local.

“No tengo nada en contra de su padre, le deseo lo mejor en su vida artística y personal, pero ya hago un pare a todo esto porque es un estrés, el fin de semana me tuve que llevar a mis hijos fuera de Lima, lamentablemente estamos expuestos, entiendo a la prensa, pero también entiendan mi silencio”, remarcó Florcita Polo.

Sin embargo, fiel a su estilo, Janet Barboza le increpó a la empresaria al preguntarle si está en el magazine matutino por obligación.

“Flor, ¿te han obligado a venir aquí al programa? Discúlpenme, quisiera preguntar esto para tenerlo muy claro porque me da la sensación que estás aquí básicamente por obligación. El equipo de producción conversa contigo y te dice cuál es el tema que se va a atratar y no eres ni la primera ni la última mujer que le sucede lo que le ha pasado, es importante, dejar las cosas claras”, aclaró.

Janet Barboza a Flor Polo: ¿Has venido obligada? https://www.americatv.com.pe/

Florcita no se deja y le responde a Janet Barboza

Bajo una mirada desconcertada, Florcita Polo le aclaró a la conductora de ‘América Hoy’ que nadie la obligó, sino que está en su programa para que deje las cosas en claro sobre Néstor Villanueva.

“Yo no he venido por obligación, he venido por mí para ya decir que por favor entiendan y comprendan que si yo no deseo opinar n hablar es por respeto a mis hijos y por mi traqnuilidad y bienestar, yo me siento afectada”, dijo.