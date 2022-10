LE DIO CON PALO. Janet Barboza no toleró las imágenes del ampay de Rodrigo Cuba con una mujer en una discoteca de Piura y arremetió contra el futbolista por la supuesta infidelidad a Ale Venturo. La conductora de ‘América Hoy’ lo insultó diciéndole “rata de dos patas”.

“Estoy desatada, arrebata y le voy a decir una cosa, el gato Cuba para mí eres un adefesio mal hecho, es una rata de dos patas ”, dijo frente a cámaras.

Según la popular ‘rulitos’, las profecías se cumplen y más rápido de lo que uno se imagina, pues todo sale a relucir con el tiempo. De la misma manera, Ethel Pozo no dudó en cuestionar al pelotero del Sport Boys.

“ Este es un tema doloroso porque hay una mujer gestando, a la cual le puede afectar muchísimo todas estas noticias . ¿Por qué voy a llorar? Jamás pienso llorar, yo lloré con Melissa y el gato porque éramos amigos de la casa”, puntualizó.

VALERIA PIAZZA ARREMETE CONTRA ‘GATO’ CUBA

Valeria Piazza aseguró que Rodrigo Cuba sí ha sido infiel a Ale Venturo, puesto que para ella es una falta de respeto que aparezca besándole el cuello a otra mujer en una discoteca de Piura. La conductora de ‘América Espectáculos’ también reprochó a la pareja del futbolista por mostrarse tranquila ante el ampay.

“He estado leyendo en redes que dicen que ha sido un baile, no ha pasado nada, no es infidelidad. Yo digo, disculpen, pero yo sí pienso diferente, yo creo que acá sí hay una falta de lealtad de todas maneras. Yo sí lo llamaría una infidelidad porque a mí no me gustaría que mi novio esté tan cariñoso con otra chica. No sé cómo piensen en casa, pero esa es mi opinión”, puntualizó.