Espectáculos







Invitados de ‘América Hoy’ no saludan a Janet Barboza y Ethel Pozo reacciona: “¿No te molesta no tener amigos en la televisión?” Conductores de América Hoy vacilaron a Janet Barboza y comentaron que no tiene muchos amigos en la televisión, pues varios de los invitados que llegaron a su set le dieron la espalda y no le ofrecieron ni el saludo.