Janet Barboza: Jean Paul Strauss pretendería solicitar que se le impida salir del país

Janet Barboza denunció, en su cuenta oficial de Facebook, que Jean Paul Strauss pretendería solicitar que se le impida viajar fuera del país y realizar presentaciones.



“El señor JP pretende, a través de las autoridades, solicitar que se me bloquee viajar y trabajar en presentaciones públicas. Sin duda esto es una violación a mis derechos como ciudadana y violencia de género”, posteó Janet Barboza.



Janet, ¿qué vas a hacer al respecto?

Ya me cansé de ser carne de cañón, así que tomaré todas las medidas legales y presentaré las pruebas que tenga que presentar.



¿Te arrepientes de esa relación?

No quiero responder con la cabeza caliente, pero esa relación no debió suceder.

