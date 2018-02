Janet Barboza no le tiene miedo a Jean Paul Strauss

Janet Barboza tomó con tranquilidad saber que Jean Paul Strauss tenga intenciones de demandarla por decir que le debe dinero y que intentó suicidarse.



“Lo estoy esperando, si eso se da sería genial porque tengo muchas cosas que mostrar, al final hay un dinero que cobrar de por medio. Si toma acciones legales, yo también”, dijo Janet Barboza.



A su vez, comentó que le parecía extraño que el cantante hable del tema justo ahora que dará un concierto.



“Se demoró bastante, ¿no? Y justamente para promocionar un evento. Todos necesitamos chambear, solo saquen sus conclusiones. Le pediría que ya no me mencione; así como me olvidé de su nombre, que olvide el mío”, precisó. (B. Pashanasi)