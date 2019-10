Janet Barboza y Jean Paul Strauss se volvieron a ver las caras: 'Rulitos' lo encaró y le dijo 'malcriado' en vivo

Janet Barboza y Jean Paul Strauss volvieron a verse las caras a través de una transmisión vía microondas en el programa 'Válgame'. El cantante aceptó realizar el enlace para anunciar su evento cristiano, cuando la 'rulitos' intervino para saludarlo recibiendo una fría respuesta del intérprete de "De todas las nostalgias".



Al parecer Jean Paul Strauss no esperaba hablar con Janet Barboza, sobre todo tras el escándalo que ambos protagonizaron hace años cuando la 'reina de las movidas' le pedía que le pague una cuantiosa suma de dinero que, supuestamente, le había prestado.



"Primero que nada les envío un saludo a todos. Las mea culpas desde mi forma de ver las cosas, se hacen desde el momento que se deben hacer y creo que las que yo tenía que hacer las hice y creo es algo que no se deban hacer en televisión", dijo Jean Paul Strauss cuando Mónica Cabrejos le preguntó si tenía que hacer un 'mea culpa' sobre lo que vivió con Janet Barboza.

Jean Paul Strauss y Janet Barboza se volvieron a ver las caras en 'Válgame'. (Video: Latina)

Inmediatamente, la popular 'rulitos' habló y saludó a su expareja y le consultó sobre si su cambio es de corazón o solo de 'promoción'. Minutos después aprovechó para lanzarle una pregunta en donde lo tildó de 'malcriado'.



"¿ Jean Paul, sientes que con este arrepentimiento y con este cambio de religión, que te estás entregando al señor, fuiste injusto y malcriado conmigo en un momento. Tú me pedirías disculpas públicamente?", se lanzó Janet Barboza.



Jean Paul Strauss respondió que no entendió la pregunta y al mandar al corte comercial, el cantante ya no quiso entrar en vivo para evitar dimes y diretes con su expareja