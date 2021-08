FUEGOOOOOOOOOO. Janet Barboza y Melissa Parades se dijeron de todo este viernes en América Hoy, cuando la popular ‘rulitos’ habló de la edad de la conductora de Esto es Guerra, Johanna San Miguel.

Todo comenzó con una nota de la ex Pataclaún y Janet aseguró que la veía en Carmín. “Tengo una memoria tan prodigiosa que recuerdo desde que tengo dos años”, fueron sus palabras, las mismas que fueron malinterpretadas por sus compañeras de programa, quienes pensaron que la ‘reina de las movidas’ era muy pequeña cuando Johanna ya era adolescente.

“Sería absurdo que yo diga eso si Johanna tiene 53 y yo 46, me lleva solo seis años”, contestó la rulitos. “¿¿¿¿Johanna es mayor que usted???? Nooooo”, reacionó Melissa Paredes.

Janet Barboza se picó y lanzó una fuerte frase para la esposa del ‘Gato’ Cuba. “Cuando yo llegue a los cincuenta voy a estar divina, maravillosa y más sabrosa, y tú, con tanta lipotransferencia...”, lanzó.

Melissa Paredes aseguró que le daba risa la reacción de la ‘rulitos’ y que lamentaba sus palabras, ya que ella siempre la ‘levanta’ diciéndole que está regia.

Ethel Pozo intervino y dijo que la conductora de EEG se va defender por decir que la ‘veía de chiquita’. “Johanna simplemente me lleva seis años, que no es nada”, dijo Janet. “Pero lo que pasa es que Johanna no se ha malogrado la cara”, agregó Melissa.

VIDEO RELACIONADO