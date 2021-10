En la secuencia del ‘Detector de tóxicas’ del programa América Hoy, Janet Barboza habló sobre la relación que tiene con su pareja Miguel Bayona y si es que existen planes que matrimonio a un futuro.

La popular ‘retoquitos’ volvió a mostrar la misma postura sobre el compromiso y aseguró que no es su sueño contraer nupcias. Además, de ser posible, no podría porque su pareja aún no se divorcia.

“Miguel me ha hablado de matrimonio como 10 veces, pero nunca he soñado en casarme. Soy pinchaglobos, ¿por qué no apuntan eso? Si encuentro un hombre que quiera vivir conmigo y soy feliz, enhorabuena”, remarcó.

Al respecto, la psicóloga del programa Lizbeth Cueva le consultó qué pasaría si Bayona consigue el divorcio, pero esta vez ya no le habla de matrimonio, como según dice, lo hace constantemente.

Evidentemente nerviosa, Janet Barboza argumentó que “como no está interesada en casarme, me daría igual”. Como respuesta, la especialista agregó que la conductora ve el rechazo al matrimonio como un mecanismo de defensa.

“Me imagino que es raro encontrarse con una mujer así como yo en estos tiempos, yo me imagino que has tenido a muchas mujeres sufriendo que no les piden matrimonio, pero en mi caso no”, volvió a responder la conductora de televisión.

Vania Bludau, Milena Zárate y Diana Sánchez se enlazaron en vivo con América Hoy para hablar de su sentencia en Reinas del Show. Janet Barboza quiso hacerle una pregunta a la novia de Mario Irivarren y ella la choteó con todo. “Noo, nada, en otro momento será”, le contestó.

