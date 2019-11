Janet Barboza jura que no se ha realizado ninguna cirugía y no se pone bótox | VIDEO

Janet Barboza decidió callar a las críticas y responder de una vez a la pregunta si se ha sometido a alguna cirugía estética debido a que en los últimos años su rostro ha sufrido algunos notables cambios. La conductora dijo que no tenía ningún problema en hablar del tema y aclaró que nunca se ha puesto bótox ni rellenos en la cara.



"Yo no tengo ningún problema en hablar de eso y la verdad es que hay muchas personas que se hacen cirugías en este medio e intentan pasar por muy naturalistas. De las que estamos aquí creo que el 80% hemos tenido un retoquito", respondió Janet Barboza a la pregunta de Kurt Villavicencio.

"Creo yo que si las personas nos queremos ver mejor con una ayuda de una cirugía y si eso nos va a ayudar a tener un mejor trabajo y va a mejorar tu estado de ánimo, hay que hacerlo. Yo no uso botox, no tengo ningún tipo de relleno en el rostro y estoy expuesta a que me analicen y me revisen", aclaró la popular rulitos.



Asimismo, indicó que su cambio en el rostro se debió a un problema médico. "Yo tuve un problema de parálisis facial, ahora tengo un problema médico por las que tomo unas pastillas y que quizás me podrían provocar algún tipo de retención de líquidos, pero más allá de eso, no".