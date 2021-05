PROMETE SER DURA. Janet Barboza confesó este martes que será la jurado invitada este sábado en El Artista del Año. La Rulitos, fiel a su estilo, no se guardó nada y les envió tremenda advertencia a los competidores.

“El día sábado yo estaré de jurado en El Artista del Año. Confirmadísimo. Tu madre (Gisela Valcárcel) el día de ayer me llamó personalmente a decirme que vaya”, dijo la conductora de América Hoy.

Asimismo, les recomendó a los participantes del reality que se preparen. “Conmigo nadie se la va llevar fácil. Yo no les voy a decir que están lindas ni guapos, no no, yo les voy a decir lo que realmente pienso”, indicó.

En ese sentido, nombró a algunos de los competidores para que trabajen más duro en sus presentaciones. “Pamela Franco prepárate, Fabio Agostini prepárate, Chikiplum prepárate y Josimar, todos te han llenado de elogios, escúchame el día sábado”, advirtió Janet Barboza.