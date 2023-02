Feliz por el fallo. Janet Barboza publicó en sus redes sociales el resultado del juicio que le entabló a Fanny Alache en 2022. La exvedette fue sentenciada a un año de pena privativa de la libertad suspendida.

Además, tendrá que pagar la suma de 10 mil soles como reparación civil. La ‘Rulitos’ expresó su felicidad con la siguiente frase: “Se hizo justicia. El honor es uno de los valores más importantes del ser humano. Es lo único que nos llevamos a la tumba y debemos defenderlo con la ley”.

¿Por qué Janet Barboza demandó a Fanny Alache?

Todo ocurrió en febrero de 2022, cuando Alache acusó a Barboza de meterse con la exparjea de su madre, Nilver Huarac: “Sí, es verdad esta relación de ambas con Nílver Huarac. Se volvió la querida de Nílver con la mamá. Cuando uno iba a la casa de Pueblo Libre, se encontraba con la mamá y la hija, las dos metidas en la misma cama con Nílver”, expresó la exvedette.

Janet no se quedó callada y respondió a través de su cuenta de Instagram: “Una gran virtud aprendida con los años ha sido tener paciencia. Hace 22 años salió la misma persona junto a esta mujer con esos rumores para dañar. En ese momento, me dijeron, no les hagas caso, quién va a creer viniendo de ella”

La ‘Mujer Boa’ también fue demandada por Janet Barboza

Fanny Alache no es la única persona que recibiría una condena, ya que Martha Chuquipiondo fue quien comenzó con el rumor que hizo enojar a la conductora de América hoy.

“No me importa ir a la cárcel, prefiero irme a Santa Mónica, prefiero mil veces morirme, que rectificarme de algo que es verdad. Ella estuvo con el exmarido de su mamá, con el señor Nílver”, acotó la ‘Mujer Boa’ en declaraciones para ‘Magaly TV, la firme’ en febrero de 2022.

