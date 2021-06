Janet Barboza ‘apechugó' y decidió hablar sobre el comentario ‘se puso en bandeja’ que hizo para referirse a las declaraciones que diera Karen Dejo sobre Gianluca Lapadula. La bailarina dijo a Instarándula que “el comentario de la señora fue totalmente desafortunado” y esperaba que ella le ofrezca unas disculpas, pues debido a ello ha recibido varios ataques en las redes sociales.

Es por ello, que a través de sus historias de Instagram, la conductora de ‘América Hoy’ le respondió y le manifestó que su comentario sobre ‘ponerse en bandeja’ no tiene nada que ver con el tema amoroso.

Janet Barboza le respondió a Karen Dejo

“Es muy fácil sacar de contexto unas palabras. Me refería, puntualmente, a que somos varias mujeres peruanas las que nos hemos rendido ante el goleador peruano (Gianluca Lapadula)”, escribió Barboza.

“Mis comentarios no han ido por el lado amoroso como lo dije en el programa. Las mujeres tenemos la capacidad de halagar a un hombre o mujer por sys triunfos sin que haya algún tipo de interés amoroso de por medio”, agregó la también exbailarina.

Finalmente, Janet Barboza sostuvo que “con tantos años de conocerte, sé perfectamente que no necesitas esas cosas”.

KAREN DEJO MOLESTA

“Me ha molestado terriblemente sobre todo viniendo de ella y cuando ella me conoce. Yo no hablo de ella, además las mujeres estamos para apoyarnos no para denigrarnos ni para generar comentarios negativos en las redes sociales y sobre todo que redunden en los medios de comunicación”, sostuvo incómoda Karen Dejo a Instarándula .

Agregó que ha trabajado con la conductora de ‘América Hoy’ y que “eso de ‘se puso en bandeja’, cuál es su definición de ponerse en bandeja”.

“Es conocido el personaje de conductora dentro del programa ‘América Hoy’, que es el de ser cizañoso, fastidioso y a veces se le pasa la mano y si eso ha pasado conmigo mínimo espero una disculpa de ellos”, recalcó.

“Yo la conozco, la respeto mucho, por eso me sorprende de sobremanera y sí, me ha molestado su comentario. Eso viene a raíz de los comentarios de Janet. Janet por favor, retráctate y pídeme disculpas, mínimo, no”, finalizó Karen Dejo.

Karen Dejo le responde con todo a Janet Barboza