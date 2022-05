REVELACIÓN. Durante el programa ‘América Hoy’, Janet Barboza reveló que fue testigo de un chat de Rodrigo Cuba con otra persona donde el futbolista confiesa que estaba separado de Melissa Paredes, días antes que se emitiera el ampay de la modelo con el ‘Activador’.

“ La peor consejera de Melissa Paredes eres tú Melissa Paredes , no se ha sabido manejar, ha enviado fotos que no eran, se ha manejado pésimo”, inició diciendo la popular ‘rulitos’ para luego sorprender a sus compañeros del magazine.

Según dijo Janet Barboza, leyó una conversación del ‘Gato’ Cuba con una tercera persona donde revela su separación, sin embargo, señaló que Melissa Paredes no pudo obtener la autorización de esa “persona” para revelarlo ante la opinión pública.

“También es verdad que estos chats demostrarían que probablemente... Desgraciadamente, el chat sí lo he leído, ustedes saben que yo no miento, pero el chat no es de Rodrigo y Melissa, sino es de Rodrigo con otra persona y esta tercera persona no autoriza a Melissa Paredes para publicarlo , entonces en ese chat he leído que estaban separados, (antes del ampay) obvio ”, sentenció.

Janet Barboza dice que leyó el chat de Melissa Paredes

MELISSA PAREDES EXPONE CHATS CON RODRIGO CUBA

El portal de Instarándula, dirigido por el periodista Samuel Suárez, se comunicó con Melissa Paredes para escuchar su verdad y recibir pruebas de chats que demostrarían su separación de Rodrigo Cuba, antes que se emitiera el ampay con el ‘Activador’.

La conversación de WhatsApp esta vez muestra la reacción de la modelo ante el comunicado que lanzó en Instagram su ahora exesposo, donde negó que estuvieran separados y afirmó que “lo humilló” tras ampay. Melissa Paredes le envía carita triste al pelotero, sin embargo este le pregunta cómo está luego de desmentirla públicamente.