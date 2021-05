Janet Barboza se pronunció luego de la polémica que levantó tras comer un caldo de pescado y botar la espina en un jarrón de la escenografía de América Hoy. Magaly Medina la calificó de vulgar y asquerosa y la rulitos no tardó en devolverle el dardo.

“Agradecerle a la prensa, a mis amigos de las web, yo los respeto porque ustedes sí son periodistas, no como esos mercachifles que se dedican a hacer chismes de espectáculos y que desinforman”, dijo en una clara alusión a la urraca.

La conductora explicó que como no había un lugar para colocar la espina de la carachama que tenía en la boca y estaban en vivo, decidió ponerla en un vaso. “Al Perú yo no tengo que explicarle el amor que tengo hacia nuestro país, hacia nuestras regiones, hacia nuestras comidas, así que por ahí la cosa no va”, agregó.

Janet Barboza no se guardó nada y se atrevió a bromear con Edson Dávila, quien le echó alcohol a las superficies de la escenografía cuando su compañera se le acercó. “Me da mucho gusto que le ponga alcohol a la madrina, a la carachama”, dijo en referencia a Magaly Medina.

“El que está viendo en su pantalla no es Edson, es un usurpador. Cuando yo lo conocí era un chico humilde, talentoso, quería ser estrella, pero después se convirtió, desde que la carachama lo amadrinó”, indicó la rulitos.