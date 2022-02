EMOTIVO. Janet Barboza fue sorprendida por la producción de América Hoy en el Día de San Valentín con un video de su pareja Miguel Bayona. La popular ‘rulitos’ se conmovió y no pudo ocultar las lágrimas ante este romántico gesto.

“A pesar sé que esto no te lo esperabas porque nosotros no acostumbramos a celebrar el 14, nosotros lo celebramos siempre, sin embargo, quise hacerlo este día porque me pareció importante en darte un detalle en que no esperes”, dijo Miguel ante las cámaras.

La conductora de ‘América Hoy’ se quebró y rompió en llanto cuando vio imágenes de su pareja y ella en el camerino que estaba lleno de corazones. Janet Barboza tomó la palabra y le dedicó un romántico mensaje.

“ Qué sorpresa tan increíble, qué bonito, sí me provoca llorar porque cuando uno ve fotos recuerda todos los momentos, buenos, difíciles, increíbles y qué lindo es poder llegar a una etapa como esta y poder decirle con toda la tranquilidad ‘quiero que estés conmigo y qué te parece si caminamos juntos’”, dijo.

Janet Barboza recibe sorpresa de su novio

Asimismo, aclaró que su pareja no llegó a curar su corazón, pues ya estaba sano, caso que no pasó con él. Además, Janet recordó el amor que siente cada día por Miguel.

“Miguel no vino a curarme de nada, me encontró con el corazón sano, feliz, yo a él sí lo ayudé un poquito, pero al final nos complementamos y no me imaginé que me iban a hacer algo así tan bonito porque...gracias muchísimas gracias”, agregó frente al público.

“Nos mimetizamos, si encuentras a una buena pareja harán un buen complemento, feliz día de la amistad y del amor”, puntualizó.

GISELO RECIBIÓ SORPRESA

Edson Dávila, conocido como ‘Giselo’, recibió flores azules por parte de su pareja en el programa EN VIVO de ‘América Hoy’.

“Bebé hermoso, te envío 64 rosas azules, una rosa por cada mes que le pusiste luz y brillo a mi vida. Gracias por tus sonrisas en las mañanas y por seguir haciéndome feliz cada día”, decía la tarjeta.

Giselo recibe flores azules por San Valentín. Foto: Captura de pantalla