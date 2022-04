La conductora de ‘América hoy’, Janet Barboza, calificó como amargada y tóxica a Magaly Medina; y defendió a su compañera Brunella Horna, quien últimamente es el centro de las críticas de la ‘Urraca’. Recordemos que la ‘Rulitos’ y la conductora de espectáculos se encuentran enfrentadas desde hace un buen tiempo, y utilizan sus programas para criticarse.

Magaly Medina viene criticando a Brunella Horna, ¿le has dado algún consejo a tu compañera?

Después de que se conoció del romance de una femme fatale de la cumbia como Giulliana Rengifo con su pingüino, esto ha desencadenado que tengamos a una mujer que todas las noches trata de destruir a otras, sobre todo a las que recién empiezan y las que se dejan, haciéndoles calificativos peyorativos, poniéndole chapas que quedan y que dañan, que solo los hace una mujer con amargura; pero Brunella no es ninguna boba, tiene 25 años y créeme que sabe defenderse perfectamente.

¿Sientes que aún le duele lo que se reveló entre Giulliana y el notario?

La tóxica es una mujer amargada y tiene motivos para eso, pues poniéndonos un instante en sus zapatos, pues al terminar la relación con su pingüino, a los quince días él inició un romance con Giulliana y la llevó a su casa, le cantó al borde de la piscina, entre otras cosas que no puedo revelar porque me las han contado en confianza. Entonces, son situaciones que te dejan el corazón herido porque tu esposo al que vendes como el hombre perfecto, en solo quince días te olvidó y empezó una nueva vida amorosa.

VISITÓ A NOVIO EN MIAMI

La conductora de ‘América hoy’, Janet Barboza, viajó el último jueves a Estados Unidos para reencontrarse con su novio Miguel Bayona después de cuatro meses, y enfatizó que su amor sigue latente, muy fuerte y la emoción de verse lo mantiene vivo.

“En mi caso puedo hablar de mi relación abiertamente porque soy un personaje público, así como yo opino de la vida de los demás, creo que se debe hacer lo propio con la mía. Lo que tenemos con Miguel es una relación bonita, seguramente para muchos no es la relación ideal, pero estando, en este momento, a la distancia los dos nos respetamos, nos queremos y queremos seguir con esto. Que gano yo teniendo al lado a alguien que de pronto no me quiere como yo quisiera o no me respeta como debería... es evidentemente que siempre hay altibajos. Nos estamos viendo después de cuatro meses y pronto vamos a cumplir 5 años de relación”, enfatizó la ‘Rulitos’.