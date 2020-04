Busca la revancha. Magaly Medina grabó un Tik Tok donde afirma sentirse más buena que el pan, sin embargo, Janet Barboza indicó que periodista parece una torreja.

La conductora de “Magaly TV La Firme” grabó un simpático Tik Tok donde habla de sus atributos. “Soy alucinada, diagnosticada desde hace algunos meses. Al parecer me creo que estoy más buena que el pan. Todo el mundo me dice que no, pero yo no me la creo. Hace unos días me llamaron unas amigas para decir: ‘no es para tanto’, pero no, envidiosas”, dice Magaly Medina en Tik Tok.

Janet Barboza utilizó su cuenta de Twitter para opinar sobre el Tik Tok de Magaly Medina y dijo que más que pan parece una torreja.

Además, indicó que la periodista es una acomplejada. “Las personas acomplejadas como ella, que se sienten superiores en su imaginación siendo despectiva con los demás, por su peso, origen o simplemente por su nivel económico, no tienen mi respeto. ¿Acaso olvidaron cómo se burló de Yahaira por comprar muebles en Villa el Salvador?”, indicó Janet Barboza.

Janet Barboza fue duramente criticada en redes sociales por burlarse de Magaly Medina. Usuarios en redes sociales le dijeron que sea más respetuosa y que esa no es la manera de ganar titulares. No obstante, la “Rulitos” continuó con sus críticas a la conductora. Al parecer sus heridas no cierran tras la abrupta entrevista que sostuvo con la periodista.

PELUCHÍN SE BURLA DE JANET BARBOZA

Rodrigo González utilizó sus redes sociales para referirse a Janet Barboza y burlarse de la ex figura televisiva por promocionarse como influencer de vida natural.

En el video que publica Rodrigo González aparece Janet Barboza y afirma que preparará un jugo con espinaca, plátano y leche. El conductor de espectáculos publicó este video con una descripción en tono burlón: “La Retoquitos ahora la pega de influenciadora de vida natural”.

Rodrigo González no se detiene ahí. El conductor de espectáculos también publicó un video donde aparece él imitando a Janet Barboza. En la grabación, Peluchín utiliza un filtro que le deforma el rostro y hay un montón de abejas a su al rededor.

“Cariños míos, qué ilusión me hace volver a verlas, pasa por aquí su amiga de siempre “La Retoquitos”, esta vez vuelta y convertida en una influenciadora de vida natural”, dice Rodrigo González en el video.

González se burla de Janet Barboza

