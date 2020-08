Janet Barboza contó que le gustaría casarse con su pareja Miguel Bayona, pero la aún esposa de él no quiere darle el divorcio.

“Él solicitó su divorcio hace cuatro años por hechos delicados que pasaron en esa relación. Interpuso la demanda, la señora tiene otra pareja, pero le ha dicho que no le va a dar (el divorcio). Al parecer se la pondrá difícil, no quiere romper el vínculo por fastidiar”, sostuvo la ‘Rulitos’.

¿Cuántos años llevas al lado de Miguel?

Vamos a cumplir tres años en noviembre, no falta nada y, bueno, a él no lo quieren soltar.

En redes sociales contaste que estabas viendo algunos vestidos de novia...

El tema del matrimonio es algo que venimos hablando desde hace tiempo, estamos en ‘oye y si nos casamos, hacemos una reunión linda para compartir en familia’, así que estamos viendo la mejor opción. Me gustaría algo religioso, he visto algunos vestidos. Los temas del matrimonio se coordinan con anticipación y es lo que hacemos para ver si se puede dar el próximo año.

¿Tú no tienes ningún problema de papeles?

No. Ahorita ando planeando para el próximo año, con este terrible virus no se puede planear nada para este 2020 porque no se sabe qué va a pasar. Estoy rogando que salga la vacuna y todo regrese a la normalidad. (D. Bautista)