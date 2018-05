Janet Barboza se casará pronto con Miguel Bayona y no le importan las críticas

Entusiasmada y contenta. Así manifestó sentirse Janet Barboza , quien contó que esta semana empezará con las pruebas del vestido de novia para su boda con Miguel Bayona . Además, reveló que se casará de blanco, pese a las críticas que puedan surgir.



“Varios amigos leyeron las noticias de que nos queríamos casar, así que nos mandaron la información sobre casas de novios. Nos daremos una vuelta y esta semana veré los modelos para ver, pero el compromiso más importante que tenemos es que ambos queremos estar juntos”, precisó la ‘Rulitos’.



¿Te casarás de blanco?

Miguel: Ella me dijo que se quiere casar de blanco.

Janet: Obvio, porque el matrimonio solo debería darse una vez y para toda la vida, y si nos casamos, será de blanco, así que ya me verán probándome unos trajes de novia. Me importan poco las críticas (por el hecho de querer casarse de blanco), lo que me importa es lo que ambos queramos, pues tenemos que hacer lo que deseemos.



Janet, ¿es verdad que eres celosa con Miguel y que has bloqueado a más de una mujer de sus redes sociales?

Soy celosa, pero en la medida que siento que alguien quiere afectar nuestra relación. Tenemos algo muy bonito y lo estamos cuidando. Al igual que él, que encontró un amigo que no le gustó y se ha eliminado. Por ahí encontré una amiga suya, con quien en algún momento tuvo un ‘affaire’, así que la eliminamos y la bloqueamos. No era conocida, era una amiga suya y sin importancia.



Miguel, ¿también has eliminado y bloqueado algún contacto de Janet?

Sí. Se lo sugerí y ella (Janet) lo hizo (eliminó el contacto).

