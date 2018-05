¿Janet Barboza se nos casa este año? [VIDEO y FOTOS]

Suenan las campanas. Janet Barboza confesó que podría vestirse de blanco y darle el sí a su novio Miguel Bayona, tras siete meses de relación.



“De niña nunca soñaba con casarme, tampoco soy muy romántica, pero hemos hablado de matrimonio y podría darse pronto, lo estamos conversando. Siempre he sido independiente y tampoco tenía en mente convivir, pero he cambiado con él”, comentó la Janet Barboza.



Ante esto, Miguel enfatizó que la boda no pasará de este año.

“Este año será. Si no quieres vestir de blanco, lo haces con otra ropa con la que estés cómoda”, agregó.



¿Y piensan en hijos?

Janet: Él tiene dos niños de 7 y 8 años, y yo, una mujercita de 22, así que es suficiente. Lo que queremos es disfrutar, viajar y le he pedido que se haga la vasectomía.



Miguel: Eso no, jamás...



¿Y quién es más celoso?

​

M: Hay celos, pero lo normal. Confío en Janet, me da mucha seguridad. Sin embargo, ahora que la gente me conoce más, me mandan muchas invitaciones por Facebook y primero ella las chequea y algunas las elimina.



J: Es que no se puede agregar a cualquiera, hay que tener cuidado. Además, él también me pregunta sobre mis contactos. ¿Quién es él? ¿De dónde lo conoces? Tiene cara de inocente, pero no lo es tanto, ja, ja, ja. (E. Castillo)

Janet Barboza en Instagram.