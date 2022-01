Janet Barboza ya cuenta las horas para regresar con fuerza este lunes a ‘América hoy’, con Ethel Pozo, Edson Dávila y una nueva compañera. Se alegra de ser siempre frontal en sus comentarios y revela que Melissa Paredes y ella nunca fueron amigas.

Janet, ¿cómo te sientes en la conducción de ‘América hoy’?

Me siento feliz, agradecida y plena. Estoy agradecida con el público por elegirnos como su magacín favorito y sobre todo porque nos acepta como somos.

¿Siempre eres así de frontal como te muestras en el programa?

Sí, desde muy joven soy así. Siempre he creído que hay que agradecer a quien te habla claro y frontal. Como dice el dicho: “Las cosas claras y el chocolate espeso”.

¿Te han dicho que no seas tan dura en tus comentarios?

Sí, empezando por mi hija, quien me lo ha dicho varias veces, también personas de mi entorno. Trato de explicarles por qué a veces es necesario hacer comentarios que pueden sonar fuertes, pero que el respeto no se pierde.

¿Algún invitado se ha incomodado con tus preguntas?

Varios, incluso llegaban al set, saludaban a todos y menos a mí. Pero como me da igual, no me afectaba.

¿Volverías a ser amiga de Melissa Paredes?

Nosotras no fuimos amigas porque no hubo tiempo de conocernos un poco más, ni de compartir en nuestros hogares. Pero nunca se sabe.

¿Le darías algún consejo?

La verdad no me gusta dar consejos a nadie, pero siento que a Melissa le ha faltado una persona madura a su lado para que la oriente en cómo comportarse y manejarse a raíz de lo sucedido. Me parece que no hubo alguien que le diga que empiece a hablar con la verdad. Se volvió presa de sus propias mentiras.

¿Qué es lo que más te hace enojar?

Honestamente me enojo muy poco, llevo una vida muy tranquila. Es muy raro que reniegue, es más, hace mucho tiempo que no me enojo.

¿Cómo cuidas tu figura?

Como saludable desde muy joven y eso me ayuda a mantenerme ‘aceptable’. No he fumado nunca, tomo alcohol de forma ocasional y muy poco, no me expongo al sol y tomo muchísima agua.

¿Te gustaría volver a tener un programa propio?

La verdad es que no porque es mucha responsabilidad conducir un programa sola. Además, siento que ‘América hoy’ es mi familia y hemos logrado una fórmula casi, casi, perfecta.

¿Cómo te llaman tus seguidores cuando te ven por las calles?

‘La Rulitos’, ‘ahí está la Rulitos’ (risas).

Como pareja, ¿eres consentidora? o ¿te gusta que te engrían?

Soy consentidora, me preocupo mucho por la persona que está a mi lado. Pero quien más me engríe es mi mamá, nadie lo hace como ella. Miguel, mi pareja, se ha vuelto bien engreidor.

Tres palabras para definirte...

Amorosa, frontal y tenaz.

¿Cómo te imaginas en 10 años?

Ahora lo único que puedo decir es que espero tener salud, continuar trabajando en lo que me gusta y seguir tranquila.

TE PUEDE INTERESAR

Leonard León se sigue burlando de Karla Tarazona y su falta de estudios: “Está a tiempo, ya se acaban las matrículas”

Sheyla Rojas lanza indirecta por infidelidad ¿a Sir Winston?: “Revisé su teléfono y éramos todo Disney”

Yahaira Plasencia: Clausuran local de su academia de baile por falta de licencia