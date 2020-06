Por: Lady Gamarra

Janet Barboza y Miguel Bayona van a cumplir tres años de relación y aseguran que se han convertido en una pareja sólida, porque son socios, cómplices y van de la mano en cada proyecto que emprenden, como lo vienen haciendo ahora con la venta de naranjas.

La popular ‘Rulitos’ reconoce que antes de darle el ‘sí’ a Miguel le daba ‘flojera’ iniciar una relación, pero él fue muy inteligente para ganarse su corazón. Además, dice que le da mucha risa cuando lo califican de ‘carga carteras’ porque es un hombre trabajador.

¿Su romance fue amor a primera vista?

Miguel: Sí.

Janet: Es cierto. Surgió de él, nos conocimos en una discoteca, se me acercó, me ofreció algo de beber, me pidió mi Facebook y se lo di porque me pareció simpático. Me mandó una invitación el mismo día y antes de aceptarlo miré bien sus fotos. Era el look varonil que me gusta, luego empezamos a conversar y teníamos muchos temas en común.

Miguel, ¿fue difícil conquistar a Janet?

M: Más allá de su belleza física, es una mujer inteligente y con cultura, así que para conquistarla debía ser muy inteligente. Ella ha leído bastante y uno de nuestros primeros temas que nos conectó fue la lectura.

J: Miguel tiene un carácter bonito y no fue complicado enamorarme.

¿Miguel te devolvió la fe para creer en el amor?

J: Nunca dejé de creer en el amor, pero antes de estar con él yo tenía flojera de empezar una relación porque hay un tema de salidas, conocerse y de tiempo, pero me dije: ‘Haré la tarea’.

Janet, muchas personas piensan que tú tienes ‘los pantalones’ en la relación, ¿es cierto?

J: No, para nada. Soy una mujer cero complicada y él es un poquito más dramático, porque se preocupa por todo. Miguel tiene su lado ‘grinch’, cuando se cierra en algo no hay poder en la tierra que lo haga entender. Mucha gente cree que tengo carácter fuerte porque suelo hablar sin filtro y no adorno las cosas, pero eso no significa que tenga mal carácter; al contrario, soy risueña, divertida y me vacilo.

M: Ella es más relajada, yo soy ordenado y metódico con mis cosas. Nos complementamos muy bien, somos un 50/50 en la relación.

Como pareja imagino que también han tenido su etapa de crisis…

J: Aunque parezca increíble, esta pandemia nos ha unido más. Como todas las parejas hemos tenido crisis y las tendremos más adelante, pero lo importante es que uno quiera estar junto al otro. Estamos fortalecidos y tenemos muchos proyectos juntos.

¿De qué manera suelen engreírse?

J: Miguel me engríe con sus parrillas, son muy buenas. Tiene un carácter bonito y lo que más me gusta es que cuando me provoca hacer algo, me motiva y apoya... y de eso se trata la relación en pareja. La motivación tiene que ser mutua.

M: Me gusta engreírla, pero ella también lo hace. A Janet le gusta mucho cocinar y es más detallista que yo.

Este 2020 cumplirán tres años de relación…

J: Sí, en noviembre vamos por los tres años, el tiempo se pasó volando. Ambos nos acompañamos, nos queremos, nos apoyamos, somos un equipo y siempre vamos de la mano.

M: Con altibajos, pero eso ayudó a fortalecer la relación. Somos cómplices, Janet es una mujer muy inteligente y la admiro mucho.

¿Cómo manejan los celos en la relación?

J: Eso era un defecto que tenía Miguel. Al principio era muy celoso y me tenía a punto de estallar. Siempre estaba viendo a quién le daba ‘like’ o los comentarios que hacía, pero ahora nos conocemos más y existe mucha confianza. No me preocupa con quién habla o a quién mira.

M: Al inicio de la relación, Janet eliminaba amigas de mi Facebook, pero ahora confiamos mucho.

Las tentaciones siempre existen, ¿se les ha presentado alguna?

M: No.

J: Creo que las tentaciones aparecen cuando tu relación no está marchando bien o algo falta. No me ha pasado y creo que a él tampoco. No hemos tenido ninguna tentación porque estamos contentos el uno con el otro.

La crisis de la pandemia los ha llevado a cambiar de rubro de negocio y ahora están dedicados a la venta de naranjas. ¿Ha sido difícil reinventarse en esta cuarentena?

J: Cuando se cierra una puerta, se abren muchas más. Antes de la pandemia mi labor eran los salones de belleza, pero esta pandemia nos ha cogido a todos desprevenidos. He trabajado toda mi vida, no me veo sentada esperando que algo me caiga del cielo, no le tengo miedo al trabajo y me gusta sentirme productiva. Nos está yendo muy bien con la venta de las naranjas, llegan a mi casa de la chacra y las vendemos a un precio súper cómodo. Todos los días repartimos por delivery.

M: Es una suerte haber encontrado esta oportunidad de negocio en cuarentena y ha sido un éxito emprenderlo junto a Janet, que es una mujer que me hace sentir orgulloso porque no se queda de brazos cruzados, es una mujer emprendedora.

Han formado un buen equipo en familia y ahora son los ‘reyes de las naranjas’…

J: Miguel es administrador de empresas, tiene tres hijos, viene de clase media y ha trabajado en negocios familiares de venta de terrenos. Yo soy una mujer provinciana y nunca le he tenido miedo a los retos. Cuando le propuse la venta de naranjas estaba feliz y tenía una sonrisa de oreja a oreja. Lo que hace Miguel es un trabajo rudo, carga peso y estoy muy orgullosa de él y de mi hija.

