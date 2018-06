Janet Barboza: Su pareja revela lo más difícil de su relación con la popular 'rulitos' [FOTOS]

Janet Barboza admitió que si bien su relación sentimental con Miguel Bayona va ‘viento en popa’, también han tenido algunas diferencias.



“La verdad, he encontrado en Miguel a un supercompañero, aunque tampoco los queremos engañar, y es que no vivimos en el paraíso las veinticuatro horas del día ni los treinta días del mes, pero los veinticinco días del mes sí estamos contentos. Lo bonito es que somos un equipo y disfruto mucho de su compañía”, dijo Janet Barboza, quien agregó que es difícil la convivencia.

“Estamos conviviendo desde el segundo mes de ser pareja, ahora ya nos vamos por los ocho meses de relación. Al principio tenía mucho miedo porque nunca conviví con nadie, pero tenemos tantas cosas en común, los mismos gustos, que luego se hizo más fácil. Incluso para algunos podemos ser algo aburridos porque nos gusta estar en casa, pero al contrario, es genial. Por ahí tenemos nuestras ‘peleítas’, pero son pequeñas. Luego conversamos y regresamos al camino del bien, del amor y la comprensión”, añadió Janet Barboza.

Por su parte, Miguel contó que el único problema es que ella no cocina. “Con Janet Barboza ha sido fácil porque tenemos muchas cosas en común, lo único difícil es que no cocina. En cuanto a la conducción, yo no podría, ella tiene mucha experiencia, es lo suyo, yo la acompaño y sobre todo admiro verla. Lo hace muy bien”, indicó.