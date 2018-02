Él confiesa que ella es una mujer guapísima y a pesar que es mayor por 10 años parece menor que él, porque es jovial y tiene mucha energía ‘El amor a veces te sorprende y llega cuando menos te lo esperas’, dijo Janet Barboza (43), quien desde hace 5 meses comparte sus días, sueños y alegrías con Miguel Bayona (33).



“Yo he estado mucho tiempo solita, nunca buscaba pareja ni salir con nadie, porque me gusta disfrutar de cada etapa de la vida. Y de pronto, en la inauguración del local de un amigo nos conocimos y desde ahí, hasta ahorita, estamos juntos”, contó la ‘Rulitos’



¿Qué es lo que más te gustó de Miguel?

Tenemos muchas cosas en común, los mismos intereses. Creo que lo más bonito de encontrar a alguien es que tengan algo que conversar. Además, cuando lo vi me encantó su barba. Yo había estado en Turquía y decía ‘quiero mi Onur’, ja, ja, ja.



Miguel, ¿cómo conquistaste a Janet?

La verdad es que hicimos química muy rápido... además, es una mujer guapísima.



J: Él es poco detallista, no es romántico, pero por ejemplo algo que me encanta es que podemos leer juntos. Cogemos un libro, él lee 5 a 6 páginas y luego yo hago lo mismo. Me parece fantástico y reemplaza a cualquier detalle romántico.



¿La diferencia de edades de 10 años no les jugará en contra?

M: Yo la percibo a ella muy jovial, a veces siento que es menor que yo. Tiene mucha energía.



La pregunta del millón es, Miguel, ¿te gusta la cumbia?

Claro que sí... yo voy a sus eventos, la he acompañado. Me gusta mucho el ambiente, la energía.



¿Y qué harán hoy para celebrar el ‘Día del amor’?

J: Yo nunca he celebrado San Valentín, siempre me pareció medio aburrido, pero ahora nos vamos a una playita con una pareja de amigos. Vamos a celebrarlo hasta las últimas consecuencias, fui a una tienda de lencería y me he comprado algo espectacular. (Por: Milagros Casas)