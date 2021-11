Rosario Mossone, expareja y aún esposa de Miguel Bayona y madre de sus dos hijos, demandó al actual novio de Janet Barboza por 36,690 soles para la pensión de alimentos de los menores. El programa Amor y Fuego ya había presentado un informe, indicando que el empresario no había cumplido con sus deberes desde 2020.

“ORDENO que el referido ejecutado cumpla en el plazo de 5 días hábiles con el acuerdo pactado en el acta de conciliación sub-judice, y cumpla con abonar la suma de dinero requerida por la accionante [S/36,690.00] por concepto de pensiones alimenticias devengadas por el periodo comprendido entre el 01 de Enero del 2020 hasta el 01 de Diciembre del 2021; bajo apercibimiento -previa liquidación- de remitirse copias certificadas al Fiscal Provincial de Turno para que proceda con arreglo a sus atribuciones, en caso de incumplimiento”, indica el documento emitido por la Corte Superior de Ica.

Según el documento, Miguel Bayona y Mossone habían conciliado el 19 de noviembre de 2019, pero aún adeuda la suma de 36, 690 soles.

“La demanda tiene por objeto que el demandado cumpla con lo acordado en el Acta de Conciliación N° 089 con fecha del 19 de Noviembre del 2019 llevado a cabo en el Centro de Conciliación DASOLE, y en consecuencia acuda a sus menores hijos: M.M.B.M y M.E.B.M, con la suma de S/ 1,500.00 soles, y que a la fecha adeuda la suma de S/ 36,690.00 soles, correspondiente al periodo liquidado del día 01/01/2020 al 01/12/2021 por concepto de pensión alimenticia devengadas; bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada y ser denunciado por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, en caso de incumplimiento”, agregan.

La denuncia de la aún esposa de Miguel Bayona. (Corte Superior de Justicia de Ica)

LA DEMANDA

Jorge Cano, abogada de Rosario Mossone, explicó al programa conducido por Rodrigo González, ‘Peluchín’, y Gigi Mitre, que su patrocinada tuvo “la imperiosa necesidad de hacer esa demanda porque no venía cumpliendo hace ya casi dos años”.

El letrado informó que Miguel Bayona abonó la cantidad de 1,500 soles en setiembre y en octubre, pero después no ha hecho otro pago.

“Están en un colegio relativamente caro, se está debiendo fuerte, más de 10 mil soles, es por eso la premura de que el señor cumpla con el pago”, sostuvo.

MIGUEL BAYONA PONE TRABAS AL DIVORCIO

Cano mencionó que hasta el momento no se llega a concretar el divorcio con Mossone porque el mismo Miguel Bayona pone trabas.

“Nos hemos apersonado porque mi patrocinada no quería seguir casada con el señor, pero el señor le decía que no, que esto, lo otro. Incluso nos hemos apersonado al proceso de divorcio, nos hemos allanado de plano, dejando sin fundamento que mi patrocinada no le quiere dar el divorcio, eso es totalmente falso”, dijo a Amor y Fuego.

MIGUEL BAYONA ESTÁ EN MIAMI

Janet Barboza comentó que continuará llevando una relación a distancia con Miguel Bayona, pues este se quedará en Miami hasta abril del próximo año.

“Hace poco lo fui a visitar y el reencuentro con la persona a quien quieres es felicidad. Él debería estar regresando en abril porque está viendo unas cosas allá y yo viajo en enero y así estaremos”, concluyó la conductora de América Hoy.