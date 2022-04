Roberto Martínez fue entrevistado por Cuto Guadalupe para el programa de Trome ‘La Fe de Cuto’, donde habló sobre el ‘piquito’ que le dio a Janet Barboza, sin embargo, estas recientes declaraciones ha desatado la furia de la conductora de ‘América Hoy’, quien arremetió contra el exfutbolista.

En la última edición del magazine matutino, la popular ‘rulitos’ criticó duramente a Roberto Martínez por mencionarla en la entrevista cuando años atrás ya le había pedido perdón por la revelación que hizo y que incluso desató la enemistad con su entonces pareja Jean Paul Strauss.

“ Hay que ser muy patán de querer quedar siempre como el bacancito y chévere porque vivimos en un país machista , donde seguramente no va a faltar quien te diga ‘bien hecho con todas las mujeres que has estado’. Esto pasó hace muchos años y tú me pediste disculpas por las declaraciones que diste en ese momento y por lo que dejaste entrever . Yo mirándote a los ojos, me dijiste que se había sacado todo completamente de contexto, sin embargo, pasan muchos años después y nuevamente me veo tocada”, señaló.

Janet Barboza cuestionó palabras de Roberto Martínez.

Janet Barboza también hizo hincapié que sus declaraciones sobre sus exparejas han afectado a personas como Viviana Rivasplata y hasta a la hija de Gisela Valcárcel, Ethel Pozo.

“ No solamente yo sino otras mujeres como Viviana Rivaplasta a quien llamas serpiente . ¿Qué daño te pudieron haber hecho? Mujeres con las cuales saliste y como aquellas como yo con la que dejas entrever que hubo algo más”, dijo.

JANET LE PONE EL ‘PARE’ A MARTÍNEZ

Fiel a su estilo, Janet Barboza le dejó en claro a Roberto Martínez que no la vuelva a mencionar en otras entrevistas. La conductora se mostró también decepcionada del exesposo de Gisela Valcárcel.

“No lo esperaba... En lo que te has convertido ahora es en un pobre y triste muñeco que sale a hablar mal de las mujeres , yo no te lo voy a permitir, pensé que ya todo se había terminado, que cuando me pediste perdón lo dijiste de corazón, y no”, puntualizó.