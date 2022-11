Nicole Akari le contestó fuerte a Janet Barboza luego del incómodo momento que vivieron el pasado martes en América Hoy, cuando la especialista en moda criticó el vestido de la ‘rulitos’ en la boda de Valeria Piazza y la conductora se picó y cortó su secuencia para mandar a corte.

“Yo creo que ella todavía se ha quedado con sus berrinches de la época de la ‘movida’, yo creo que ella pensó que estaba en la ‘movida’. Era un vestido barato que podía ser un vestido barato pero lindo, pero no solo era barato, era chusco, al igual que la actitud de ella, muy chusca de verdad, quedó muy mal parada, preferí quedarme callada, lo único que quería era salir, el equipo me acompañó hasta afuera y me pidió disculpas, al igual que Brunella, que me pidió disculpas en vivo”, acotó la fashion stylist.

Asimismo, le recomendó a Janet Barboza que ‘baje sus revoluciones’ y aprenda a comportarse. “La persona más chusca del mundo se puede refinar ”, indicó.

Por otro lado, aseguró que una vez que salió del set de América Hoy, muchos de sus seguidores comenzaron a escribirle diciéndole que la rulitos era malcriada. “La educación viene de casa, no es que vas aprendiendo, creo que en tu casa se te enseña y se te educa. Creo que ella como conductora de tantos años sabe cómo es la televlsión, sabe que era un comentario que no era para más. No pénsé, esas reacciones no las debería tener nadie con nadie”, refirió Nicole Akari.

JANET SE CREE DIVA

Nicole Akari también comentó que se comunicó con la producción de América Hoy para disculparse si Janet Barboza se sintió ofendida, pero le indicaron que su actitud era parte del show. “Ellos me dicen ‘no Nicole, tu tranquila, dando a entender que ella acá no pinta nada, ella es una trabajadora nada más. ‘Ella no se molesta, solo lo hace para que el bloque sea más entretenido’, me dijeron”, dijo la especialista en moda.

Por otro lado, aseguró que la conductora se cree ‘diva’. “Ella entra sola siempre, ella entra sola y se para, no saluda a nadie de los camarógrafos, ni los mira, bien diva es”, acotó.

