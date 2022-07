GUERRA DE RETOQUES. Janet Barboza y el doctor Steve Díaz se encuentran enfrentados. Y es que la ‘rulitos’ le envió tremendas indirectas referentes a su profesión y el médico, que era caserito de América Hoy, no dudó en responderle con todo.

Todo comenzó cuando el doctor Steve se presentó en Amor y Fuego y comentó que sus clientas siempre le pedían quedar con el cuerpo de Melissa Paredes pero no con la cara de Janet. La visita del médico al set de Rodrigo González y su comentario encendieron la ira de la conductora, quien en su programa lo ninguneó de manera indirecta.

“Qué gusto tener un profesional un cirujano, un médico y no un esteticista... hay esteticistas que se hacen pasar por médicos y opina como si fueran cirujanos y no, no se dejen engañar, el doctor Ruiz si es médico”, dijo Janet barboza. “Nunca se la va perdonar”, intervino Christian Domínguez en referencia a Steve Díaz.

El doctor Díaz fue consultado por las cámaras de Amor y Fuego sobre los misiles de la ‘rulitos’ y se fue con todo. “Ella se pone a hablar sobre mi trabajo cuando yo a ella nunca le he hecho algún trabajo y nunca se lo haría porque mis pacientes me dicen ‘por favor doctor yo no quiero tener la cara de Janet Barboza’. Te imaginas que yo ponga en mis redes sociales a Janet Barboza en mi camilla, jamás”, aseveró el especialista.

Asimismo, destacó que la conductora nunca estudió como para ponerse a ‘rajar’ de su carrera y preparación. “Está en la televisión ya sabemos por qué, no canta, no baila, ni actua y no es linda”, arremetió el médico. “Que se atreva a hablar de mi trabajo con esa cara... no puedo creerlo, es imposible”, agregó.

Steve Díaz también explicó que es médico general con especialidad en medicina estética y que tiene dos maestrías. “No opero, lo que sí hago es rejuvenecimiento facial y vaginal, yo no hago prótesis”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR

Ex de Christian Ortiz rompe en llanto tras supuestas indirectas de la hermana de Andrés Vílchez

Andrea Arana reprendió a Yahaira por decir que no recibe regalos de fans: “Está pisando huevos de diva”

Magaly Medina verá diferente a los futbolistas gracias a Hernán Barcos: “Ya no voy a generalizar”