Por Eric Castillo

La conductora de ‘América hoy’, Janet Barboza, dijo que no le responderá a Magaly Medina ni Shirley Cherres por sus duras críticas, pues en sus 26 años de trayectoria la respaldan y sabe lidiar con los ‘haters’.

“No es el momento de perder el tiempo en cosas que no suman, tengo 26 años de carrera y sé cómo funciona el medio (del espectáculo). A diario recibo cientos de mensajes de cariño y aprecio del público, pero siempre habrán esos ‘haters’. Esto me indica que estoy en el camino correcto, que el programa ‘América hoy’ está funcionando y muchos quieren hablar. Las críticas las entiendo perfectamente porque es parte del negocio, no me inquietan ni ponen nerviosa”, comentó la ‘Rulitos’.

Además, dijo sentirse muy cómoda en la primera semana del magazine ‘América hoy’, donde comparte la conducción con Ethel Pozo y Melissa Paredes. “Estoy contenta por el respaldo del público en estos primeros días dándoles información, entretenimiento y ayuda. Por eso, prefiero dirigir mis energías para apoyar a muchas personas que están viviendo momentos muy duros en plena pandemia, y mi novio Miguel me está ayudando en esto”, agregó Janet.