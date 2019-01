Janet Barboza: "Mi novio Miguel Bayona me ha prohibido que me dé besos en 'Ojitos hechiceros 2'"

Janet Barboza negó que esté separada de su actual pareja Miguel Bayona y dijo que él es el más entusiasmado con su participación en ‘Ojitos hechiceros 2’, pero le ha prohibido los besos.

“Tal vez no fui lo que querías ni resulté ser lo que necesitabas, pero una cosa es cierta: fui más de lo que merecías” fue el post que publicó Janet Barboza y generó comentarios de un posible rompimiento sentimental.

“Yo siempre pongo reflexiones de todo tipo pero, a veces, la gente los asocia con tu vida personal. No pasa nada, nosotros estamos bien, contentos. Es cierto, tampoco vivimos en el paraíso, hay sus encontrones por algunos desacuerdos, pero nada más”, afirmó Janet Barboza, quien añadió que se lleva muy bien con la hija de Miguel Bayona.

“Con su hija me llevo bien, salimos. Incluso me ha acompañado a las grabaciones y hasta me ayuda a repasar mis guiones. Ella hace de ‘Estrellita’ y yo de mi personaje, ‘Daysi Cuevas’”, manifestó.

Has recibido buenos comentarios por tu personaje...

Estoy muy contenta, no esperé el llamado. Es un sueño que tenía desde que empecé en televisión. La primera vez que hice algo fue para ‘Mil Oficios’, pero no hablé nada, donde realmente tuve texto fue en la película ‘No me digas solterona’. Cuando me dieron el guion de ‘Ojitos hechiceros 2’ y lo leía, dije ‘pero esta mujer es mala’. Las escenas son muy tensas, pero yo contenta.

¿Que te dice Miguel Bayona?

Él está feliz , me apoya y ayuda. Eso sí, me ha prohibido que me dé besos, dice que primero nos separamos, pero yo me encargo de negociar (risas).



Por su parte, Miguel Bayona dijo que ‘Daysi Cuevas’ solo es un personaje y él está con la ‘buenita’.

“Me gusta su personaje, lo hace bien. Daysi es recontramala, pero Janet es distinta, yo estoy con la buenita. Yo la apoyo en todo, pero escenas de besos no. Si se lo piden, tendrán que cambiar el guion”, indicó el novio de Janet Barboza.