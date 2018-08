Janet Barboza: "Nuestra prioridad ahora es el embarazo" | ENTREVISTA

“Me siento una mujer bendecida”, expresó Janet Barboza, quien confirmó que está en la ‘dulce espera’, fruto de su romance con Miguel Bayona, con quien tiene un año de relación sentimental.



“Me realicé un examen de sangre para tener la certeza y el resultado arrojó positivo. Estoy embarazada, era algo que no lo esperábamos ni estaba planeado. En 10 días me tendré que hacer una ecografía para ver cómo está el bebé, porque tengo 44 años y hay que hacerse los chequeos respectivos. Me siento una mujer bendecida, el hecho de que una criatura venga al mundo es una bendición”, sostuvo la popular ‘Rulitos’, quien volverá a cambiar pañales después de 22 años.



¿Cuánto tiempo tienes?

Aproximadamente un mes y 3 semanas. No tengo antojos ni mareos, pero la talla de mi brasier ha aumentado y ahora duermo un poquito más.



¿El médico te ha dado alguna recomendación?

Sé que los tres primeros meses son muy riesgosos, hay que llevarlo con mucho cuidado. Me ha dicho que ya no haga deporte y era algo que me gustaba muchísimo. Hay un temor, todas las mujeres que estamos embarazadas nos hacemos mil historias en la cabeza.



¿Te gustaría mujercita o varoncito?

Me encantaría que sea mujercita, pero que sea lo que Dios quiera y que nazca sanito.



¿Los planes de la boda quedarán en ‘stand-by’ por el embarazo?

Sí. Nuestra prioridad ahora es el embarazo, vamos a ir planeando las cosas conforme se vayan dando.



PAPÁ FELIZ

En tanto, la pareja de Janet, Miguel Bayona, dijo sentirse muy alegre con la noticia.



“Tengo tres hijos y el bebé (con Janet) es una bendición”, indicó.

