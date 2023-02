NO SE LO ESPERABA. En la edición del viernes de 3 de enero de “América Hoy”, la conductora Janet Barboza pasó un incómodo momento cuando un grupo de niños invitados al set intentaron adivinar cuál era su edad.

“Me tienen que decir ¿Cuántos años tiene la señora Janet Barboza?”, dijo Ethel Pozo a los pequeños. Sin pensarlo mucho, los niños empezaron a levantar la mano y en una sola voz dijeron: “90, tiene 90″. Al poco rato, uno por uno dio su opinión, pero ninguno dijo que tenía menos de 60 años.

La respuesta de los pequeños hizo reír a todos los presentes; sin embargo, tomó por sorpresa a la popular ‘rulitos’, quien se quejó con el equipo de producción.

“El equipo de producción por ponerse de graciosos han hecho que el juego pierda el encanto porque les gritan a los niños detrás de cámaras”, reclamó Barboza.

Finalmente, Janet Barboza se animó a revelar su verdadera edad ante los pequeños invitados. “Tengo 48, muchos años”, reveló la conductora de TV.

Gino Assereto aclara que solo es “amigo” de Nadia y Janet la aterriza: “No te hagas ilusiones con él, acá no es”

¡SE LA PUSO CLARA! En diálogo con América Hoy, Gino Assereto afirmó que solo es amigo de Nadia Collantes, esto luego del tremendo chape que protagonizaron en un reto de actuación. El ex de Jazmín Pinedo aclaró que no quiere lastimar a nadie.

“Mi corazón está latiendo, pero encaminado en otras cosas (...) Somos amigos, yo dije a inicios de año que ahora no seré egoísta con nadie, le voy a hacer daño”, expresó el chico reality.

Ante ello, Janet Barboza no dudó en aconsejarle a la integrante de Esto es Guerra. “Nadia no te hagas ilusiones con Gino (...) Nadia acá no es, te ha mandado a la Antártida, nada que ver”, señaló la popular rulitos.

